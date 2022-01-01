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У Британії вимагають видворити російських дипломатів після їхніх закликів стратити «азовців»

У Британії вимагають видворити російських дипломатів після їхніх закликів стратити «азовців»
У Британії відреагували на заклики посольства РФ стратити бійців полку "Азов". Депутат Лейбористської партії Британії Кріс Брайант закликав британську владу видворити російських дипломатів назад до Москви.

Із таким проханням британський депутат звернувся до очільниці Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Про це Кріс Брайант написав у Twitter, пвідомляє ТСН.

"Це має бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс (міністр закордонних справ Британії - ред.), що ви збираєтеся робити?", - написав депутат.

Нагадаємо, після теракту Росії в Оленівці, де тримали українських військовополонених, зокрема й бійців "Азову", посольство РФ у Британії оприлюднило заяву, в якій закликали до жорстокої розправи над українськими захисниками.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заклик російського "дипломатичного" відомства і наголосив, що Росія - країна-терорист, а закликати до страти "можуть лише дикуни та терористи".


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Теги: Росія, Україна, війна
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