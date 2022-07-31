Герой України та бізнесмен Вадатурський загинув у Миколаєві під час обстрілу росіян
Сьогодні, 12:15
Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співврозмовника, близького до Миколаївської ОВА.
УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.
"Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли", - йдетьтся в повідомленні.
Пізніше цю інформацію підтвердив голова ОВА.
"Сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.
Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний", - повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співврозмовника, близького до Миколаївської ОВА.
УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.
"Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли", - йдетьтся в повідомленні.
Пізніше цю інформацію підтвердив голова ОВА.
"Сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.
Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний", - повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу.
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