Герой України та бізнесмен Вадатурський загинув у Миколаєві під час обстрілу росіян

Олексій Вадатурський.



Про це повідомляє



УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина.



"Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли", - йдетьтся в повідомленні.



Пізніше цю інформацію підтвердив голова ОВА.



"Сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.



Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний", - повідомив Віталій Кім.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон"Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співврозмовника, близького до Миколаївської ОВА.УП підтвердили інформацію, що російський снаряд потрапив у будинок Вадатурського, загинула також його дружина."Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли", - йдетьтся в повідомленні.Пізніше цю інформацію підтвердив голова ОВА."Сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружинаОлексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний", - повідомивНагадаємо, що сьогодні, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу

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