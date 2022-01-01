«Миколаїв піддався масованому обстрілу, напевно найсильнішому за весь час», – Сєнкевич





Про це Олександр Сєнкевич.



"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.



Пізніше у Миколаївській ОВА повідомили, що за попередніми даними, загинула одна людина, постраждали двоє.



"Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки", – наголосили в ОВА.



На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу.Про це повідомив мер міста"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.Пізніше у Миколаївській ОВА повідомили, що за попередніми даними, загинула одна людина, постраждали двоє."Внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки", – наголосили в ОВА.На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

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