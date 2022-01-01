Лукашенко тепер майже повністю залежний від Росії, – британська розвідка





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку, пише



"28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для здійснення основних ударів своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому", — йдеться у повідомленні.



У британській розвідці зазначили, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни в Україні, а його режим став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за "підготовку терористичних актів".



"Його дедалі більші і безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", — зазначили в МО Британії.

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