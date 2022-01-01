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«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО

«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО
Частина бійців окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій ЗСУ 30 липня приїхали на ротацію до Луцька.

Про це Суспільному розповів начальник штабу "Любарта" Андрій Д’яченко.

Бійці з червня виконували бойові завдання на південно-східному напрямку.

"Близько півтора місяця успішно виконували бойові завдання на Запоріжчині та Донеччині, на рахунку успішні бої, кілька десятків ліквідованих ворогів, захоплений в полон ворожий офіцер", – зазначив начальник штабу.

Зі слів Андрія Д’яченка, втрат особового складу у "Любарті" немає. "Є поранені, загиблих, на щастя, нема", – розповів начальник штабу.

Спецпризначенці-добровольці прибули для реорганізації, а також матимуть короткотерміновий відпочинок після боїв.
«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО

Довідково: ОЗСП "Любарт" – це військовий підрозділ, до складу якого увійшли переважно волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.
«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО
«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО
«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО
«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Любарт
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