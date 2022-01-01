«Любарт» вдома: волинські спецпризначенці повернулися на ротацію до Луцька. ФОТО





Про це Андрій Д’яченко.



Бійці з червня виконували бойові завдання на південно-східному напрямку.



"Близько півтора місяця успішно виконували бойові завдання на Запоріжчині та Донеччині, на рахунку успішні бої, кілька десятків ліквідованих ворогів, захоплений в полон ворожий офіцер", – зазначив начальник штабу.



Зі слів Андрія Д’яченка, втрат особового складу у "Любарті" немає. "Є поранені, загиблих, на щастя, нема", – розповів начальник штабу.



Спецпризначенці-добровольці прибули для реорганізації, а також матимуть короткотерміновий відпочинок після боїв.



Довідково: ОЗСП "Любарт" – це військовий підрозділ, до складу якого увійшли переважно волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частина бійців окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій ЗСУ 30 липня приїхали на ротацію до Луцька.Про це Суспільному розповів начальник штабу "Любарта"Бійці з червня виконували бойові завдання на південно-східному напрямку."Близько півтора місяця успішно виконували бойові завдання на Запоріжчині та Донеччині, на рахунку успішні бої, кілька десятків ліквідованих ворогів, захоплений в полон ворожий офіцер", – зазначив начальник штабу.Зі слів Андрія Д’яченка, втрат особового складу у "Любарті" немає. "Є поранені, загиблих, на щастя, нема", – розповів начальник штабу.Спецпризначенці-добровольці прибули для реорганізації, а також матимуть короткотерміновий відпочинок після боїв.ОЗСП "Любарт" – це військовий підрозділ, до складу якого увійшли переважно волиняни добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.

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