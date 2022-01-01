У мирному житті працював електриком на «Укрзалізниці»: яким був Герой України, танкіст Олександр Лук’янович з Волині

Олександр Лук’янович.







У тому бою він та його екіпаж знешкодили до трьох десятків одиниць техніки противника.



Коли ворожі війська відступали, на підмогу прилетіла їхня авіація. Один зі снарядів, скинутих з літака, влучив прямо у танк. Тоді Олександр і загинув. За мужність і відвагу військовослужбовець посмертно удостоєний звання Героя України.



Олександру Лук’яновичу було 33 роки. Він родом з Волині. Чоловік купив житло і зробив там ремонт, щоб жити разом з дружиною та двома дітьми. У мирному житті він працював електриком на «Укрзалізниці».

Однак у 2021 році чоловік вирішив захищати Україну. Рідні відмовляли його, але він жартував: «Броня мене захистить, та й взагалі – я фартовий». Так він приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого і став танкістом.

Боєць востаннє був вдома на новорічні свята. А 24 лютого рідні взагалі не знали, де він. Олександр іноді телефонував дружині і казав: «Усе буде добре».



У Героя залишилися батьки, дружина, донька та син.

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