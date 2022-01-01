ЗСУ за добу ліквідували 160 окупантів, чотири танки і літак
Сьогодні, 10:15
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Інші втрати:
особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано
танків – 1763 (+4)
бойових броньованих машин – 4004 (+9)
артилерійських систем – 916 (+10)
РСЗВ – 259 (+1)
засоби ППО – 117 (+0)
літаків – 223 (+1)
гелікоптерів – 190 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)
крилаті ракети – 174 (+0)
кораблі/катери – 15 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)
спеціальна техніка – 80 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Інші втрати:
особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано
танків – 1763 (+4)
бойових броньованих машин – 4004 (+9)
артилерійських систем – 916 (+10)
РСЗВ – 259 (+1)
засоби ППО – 117 (+0)
літаків – 223 (+1)
гелікоптерів – 190 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)
крилаті ракети – 174 (+0)
кораблі/катери – 15 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)
спеціальна техніка – 80 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Полонених в Оленівці РФ могла вбити термобаричною зброєю
30 липень, 21:44
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ за добу ліквідували 160 окупантів, чотири танки і літак
Сьогодні, 10:15
«Миколаїв піддався масованому обстрілу, напевно найсильнішому за весь час», – Сєнкевич
Сьогодні, 10:00
У місті на Волині вночі через блискавку горіла літня кухня
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку 31 липня
Сьогодні, 09:15
Медіа