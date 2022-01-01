ЗСУ за добу ліквідували 160 окупантів, чотири танки і літак





Про це



Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.



Інші втрати:



особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано

танків – 1763 (+4)

бойових броньованих машин – 4004 (+9)

артилерійських систем – 916 (+10)

РСЗВ – 259 (+1)

засоби ППО – 117 (+0)

літаків – 223 (+1)

гелікоптерів – 190 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)

крилаті ракети – 174 (+0)

кораблі/катери – 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)

спеціальна техніка – 80 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.Інші втрати:особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідованотанків – 1763 (+4)бойових броньованих машин – 4004 (+9)артилерійських систем – 916 (+10)РСЗВ – 259 (+1)засоби ППО – 117 (+0)літаків – 223 (+1)гелікоптерів – 190 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)крилаті ракети – 174 (+0)кораблі/катери – 15 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)спеціальна техніка – 80 (+2).

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