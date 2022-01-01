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ЗСУ за добу ліквідували 160 окупантів, чотири танки і літак

ЗСУ за добу ліквідували 160 окупантів, чотири танки і літак
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Інші втрати:

особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано
танків – 1763 (+4)
бойових броньованих машин – 4004 (+9)
артилерійських систем – 916 (+10)
РСЗВ – 259 (+1)
засоби ППО – 117 (+0)
літаків – 223 (+1)
гелікоптерів – 190 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)
крилаті ракети – 174 (+0)
кораблі/катери – 15 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)
спеціальна техніка – 80 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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