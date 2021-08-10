У місті на Волині вночі через блискавку горіла літня кухня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Горіла дерев'яна літня кухня у місті Нововолинську на вулиці Луцькій.

По прибутті на місце виклику факт пожежі підтверджено.



Горіння ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська.



Ймовірна причина пожежі- влучання розряду блискавки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 липня близько 2-ої ночі до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Горіла дерев'яна літня кухня у місті Нововолинську на вулиці Луцькій.По прибутті на місце виклику факт пожежі підтверджено.Горіння ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська.Ймовірна причина пожежі- влучання розряду блискавки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію