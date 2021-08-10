У місті на Волині вночі через блискавку горіла літня кухня

У місті на Волині вночі через блискавку горіла літня кухня
31 липня близько 2-ої ночі до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горіла дерев'яна літня кухня у місті Нововолинську на вулиці Луцькій.
По прибутті на місце виклику факт пожежі підтверджено.

Горіння ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська.

Ймовірна причина пожежі- влучання розряду блискавки.

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Теги: Волинь, пожежа, блискавка
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