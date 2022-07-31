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З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці
Журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллер у Twitter, радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter та Informnapalm.

"Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська", - повідомляє Міллер.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.

Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.

Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.
З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.


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Теги: Росія, Україна, війна
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