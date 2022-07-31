З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці

Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.



Про це повідомляє Михайла Подоляка у Twitter та Informnapalm.



"Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська", - повідомляє Міллер.



Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.



Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.



Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.



Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.



29 липня російські медіа повідомили про



У розвідці вважають, що



СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналіст та кореспондент Politicoоприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллер у Twitter, радника глави ОПу Twitter та Informnapalm."Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська", - повідомляє Міллер.Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина , не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

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