З’явилися супутникові знімки з місця вбивства полонених в Оленівці
Сьогодні, 16:30
Журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллер у Twitter, радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter та Informnapalm.
"Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська", - повідомляє Міллер.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.
Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.
Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.
Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.
29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллер у Twitter, радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter та Informnapalm.
"Нові фотознімки Оленівської в’язниці, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час атаки, який, за словами Києва – і попередні дані про це свідчать — здійснили російські війська", - повідомляє Міллер.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, проаналізувавши атаку на полонених, дійшла висновку, що то була не атака з РСЗВ типу HIMARS чи будь-яка інша. Вони пояснюють, що внаслідок "ракетного удару" не вилетіла жодна цеглина, ліжка не посунулися ні на сантиметр тощо.
Також вони пишуть, що тіла не були б обгорілими після атаки ракетою – вони б не були цілими.
Натомість розслідувачі вважають, що це була термобарична бомба, тобто, ними просто обстріляли будівлю з вікон, заблокувавши усі виходи.
Подоляк також впевнений, що був термобаричний вибух зсередини.
29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
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