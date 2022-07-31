Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Сьогодні, 17:36
Українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише LB.ua.
За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.
"Ворожі втрати дорозвідуються", - додали в командуванні.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині - влучили в залізничний вокзал у Брилівці.
До цього в тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією".
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Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише LB.ua.
За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.
"Ворожі втрати дорозвідуються", - додали в командуванні.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині - влучили в залізничний вокзал у Брилівці.
До цього в тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією".
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Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
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