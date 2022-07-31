Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині





Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише



За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.



"Ворожі втрати дорозвідуються", - додали в командуванні.



Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині - влучили в залізничний вокзал у Брилівці.



До цього в тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області.Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише LB.ua За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка."Ворожі втрати дорозвідуються", - додали в командуванні.Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині - влучили в залізничний вокзал у Брилівці.До цього в тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією".

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