Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР





Про це Вадим Скібіцький, пише Суспільне.



"Виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні України і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші групи ніж ті, які були на початку", – сказав він.



За словами Скібіцького, у цієї БТГр відсутній бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів.



"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", – наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 200 бійців 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в південні області України.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише Суспільне."Виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні України і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші групи ніж ті, які були на початку", – сказав він.За словами Скібіцького, у цієї БТГр відсутній бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів."По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", – наголосив він.

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