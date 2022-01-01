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Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР

Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР
Близько 200 бійців 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в південні області України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише Суспільне.

"Виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні. Але попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні України і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші групи ніж ті, які були на початку", – сказав він.

За словами Скібіцького, у цієї БТГр відсутній бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів.

"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", – наголосив він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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