Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка
Сьогодні, 19:23
Головне управління розвідки України відстежує суспільні настрої в окупованому Росією Криму. Мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.
"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.
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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.
"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.
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