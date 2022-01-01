Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка





Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту



"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки України відстежує суспільні настрої в окупованому Росією Криму. Мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.

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