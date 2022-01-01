 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка

Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка
Головне управління розвідки України відстежує суспільні настрої в окупованому Росією Криму. Мешканці починають розуміти, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави - чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге - це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", - сказав Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР
Сьогодні, 18:22
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Сьогодні, 17:36
На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації
Сьогодні, 17:13
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Російська музика – як куля ворога», – лідер луцького гурту «Флайза» Андрій Тимчук
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка
Сьогодні, 19:23
Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР Близько 200 морпіхів 810-ої бригади РФ відмовилися повертатись в Україну, – ГУР
Сьогодні, 18:22
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Сьогодні, 17:36
На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації
Сьогодні, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Російська музика – як куля ворога», – лідер луцького гурту «Флайза» Андрій Тимчук
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Як продати вживане авто, коли ніхто не хоче купувати*
Сьогодні, 19:30
 0
Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка
Сьогодні, 19:23
 0
Білорусь посилює охорону кордону в Брестській і Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8