Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня

У Луцьку сонце 1 серпня, буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 13°С до 21°С.1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.