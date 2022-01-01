Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сонце 1 серпня, буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 21°С.
Народний прогноз погоди: 1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 21°С.
Народний прогноз погоди: 1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
Настрої в Криму змінилися, приходить розуміння про війну на території півострова, – розвідка
Сьогодні, 19:23
Медіа