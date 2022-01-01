«Російська музика – як куля ворога», – лідер луцького гурту «Флайза» Андрій Тимчук

Андрій Тимчук вже 22 роки пропагує україномовну музику. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у гурту відбувся ребрендинг, з назви прибрали літеру "Z".



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За п'ять місяців гурт записав дві нові пісні, на черзі – третя, музиканти долучаються до волонтерської роботи зі збору грошей на потреби військових.





Цього року гурту "Флайза" виповниться 22 роки – це поважний вік для гурту. Їх тримає спільна мета, спільні погляди на те, що творять. Не секрет, що для всіх творчих людей потрібні кошти, щоб втілювати ідеї у життя, ті ж зйомки кліпів, записи пісень. Це потребує ресурсу. На жаль, зараз часи цьому не сприяють, але гурт не опускає руки й працює. Від 24-го лютого встигли створити повноцінні три пісні: дві реалізували, а третю незабаром презентують.



"Ми теж люди, відчуваємо біль і радість, а як творчі люди — мусимо це все підсумовувати. Маємо інше завдання: підбадьорювати та працювати для людей. Від того, що ми творимо – залежить посил, який отримують усі навколо. Одна пісня була підбадьорлива. Перший тиждень ходив активно плести сітки, був натхненний людьми, я бачив, як усі роблять спільну справу. Якось ввечері я прийшов додому, сів і за годинку написав текст пісні – "Паляниця", чого раніше в мене ніколи не було. Інша пісня "Два фронти" – тут текст сумний, ліричний. Заставляє задуматися. Пісня була написана кілька років тому, зараз вона була відредагована під сучасні реалії, писав її в міркуваннях про своїх кумів, обоє військові. Один пройшов Іловайський котел, інший вже восьмий рік снайпером на передовій служить. Це певна особиста історія, яка злегка прикрашена, щоб була зрозуміла людям ззовні. Третя пісня – співпраця з нашим земляком Дмитром Кухаруком. Він прийшов до мене й каже: "давай щось створимо". Ми так сіли, буквально за кілька годин разом напрацювали текст. Пісня має назву "Мої крила". В ній я вилив ті почуття, які були у той час, коли ми дізнавалися про ті страшні речі з Бучі, Ірпеня й інших населених пунктів", - розповів Андрій Тимчук.



"Іноді, ми з друзями говоримо про це, якби це сумно не звучало: скільки ще бомб має впасти на наші голови, щоб змінити своє мислення?! Щоб ми почали дбати про своє, свою Батьківщину. Кожна пісня з такого авто – не менше зло, як куля, яку випускає ворог, бо цю музику слухає не лише водій, а й люди довкола. І неодноразово були скандали моїх друзів, де під їх під’їздом відкриває хтось авто, вмикає "ласкавий май" чи ще якусь дурню і собі кайфує, посьорбуючи зі стакану щось біленьке. І це проблема.



Це ментальне не менш важливе, як зброя. Наші мізки дуже важливі й те, чим ми їх наповнюємо – вирішує нашу результативність в перемозі", - додає співак.



Андрій наголошує, що наші військові – це люди, якими ми пишаємося, їхнім подвигом.



"Це надихає не лише мене, а й увесь світ. По друге, надихає мене вся наша згуртованість. Хочеться, щоб ми так й далі будували свою державу. В цьому наш великий шанс. Усе інше здолаємо, змінимо. Головне – якщо будемо цілісні, матимемо більше проукраїнськості, то матимемо результат. Це надихає, хочеться, щоб далі був поштовх, щоб усі бачили цю перемогу й ішли до неї, як до своєї цілі", - каже Андрій Тимчук.



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