Одещину атакували ракетами
Сьогодні, 22:00
По Одеському району Одещини росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.
Про це інформує Одеська міськрада в Telegram з посиланням на ОК "Південь".
Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.
Наразі інформації про постраждалих немає.
"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр", - інформують в РДА.
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Про це інформує Одеська міськрада в Telegram з посиланням на ОК "Південь".
Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.
Наразі інформації про постраждалих немає.
"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр", - інформують в РДА.
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