Одещину атакували ракетами





Про це



Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.



Наразі інформації про постраждалих немає.



"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр", - інформують в РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По Одеському району Одещини росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.Про це інформує Одеська міськрада в Telegram з посиланням на ОК "Південь".Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.Наразі інформації про постраждалих немає."По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр", - інформують в РДА.

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