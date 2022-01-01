Одещину атакували ракетами

Одещину атакували ракетами
По Одеському району Одещини росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.

Про це інформує Одеська міськрада в Telegram з посиланням на ОК "Південь".

Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.

Наразі інформації про постраждалих немає.

"По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр", - інформують в РДА.

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Теги: ракети, Одещина, Росія
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