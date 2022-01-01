Розповіли, за що росіяни вбили «азовців»

Віктор Чумак заявив, що росіяни вчинили теракт в Оленівці одразу з кількох причин.



З такою заявою він виступив в ефірі телеканалу "Еспресо", пише



"По-перше - це помста приватних армій, які здійснили цей злочин за те, як воювали "азовці". Помста за те, скільки вони покришили вагнерівців, елітних підрозділів росіян", - зазначив Чумак.



Він зауважив, що Росія також хотіла приховати тортури над військовополоненими й одночасно залякати власну армію.



"Залякування російських бійців, щоб сказати: якщо ви потрапите у полон, українці зроблять з вами ще гірше. І по-третє, не виключаю, що з військовополоненими жахливо поводилися. І цей теракт Росія здійснила, щоб приховати злочини та тортури над військовополоненими", - підсумував Чумак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний військовий прокурор України у 2019-2020 роках, генерал-майор запасузаявив, що росіяни вчинили теракт в Оленівці одразу з кількох причин.З такою заявою він виступив в ефірі телеканалу "Еспресо", пише УНІАН. "По-перше - це помста приватних армій, які здійснили цей злочин за те, як воювали "азовці". Помста за те, скільки вони покришили вагнерівців, елітних підрозділів росіян", - зазначив Чумак.Він зауважив, що Росія також хотіла приховати тортури над військовополоненими й одночасно залякати власну армію."Залякування російських бійців, щоб сказати: якщо ви потрапите у полон, українці зроблять з вами ще гірше. І по-третє, не виключаю, що з військовополоненими жахливо поводилися. І цей теракт Росія здійснила, щоб приховати злочини та тортури над військовополоненими", - підсумував Чумак.

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