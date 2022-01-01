Як на «Ягодині» намагаються вирішити проблему із чергами автівок. ВІДЕО





Про це розповів в інтерв'ю Микола Татарчук.



Якщо за зміну волинські митники оформляють на в'їзд та виїзд орієнтовно 700 автівок, то польські митники, зазначив Микола Татарчук, лише 250 авто. Говорить: черга на кордоні не зменшується і на той період, коли запроваджена комендантська година.



"Різниця в оформленні подекуди складає 200 транспортних засобів за добу. Відповідно, вони в’їжджають на територію України, розмитнюються, вивантажуються, завантажуються і знову стають до нас в чергу. Ми намагаємося вийти з польською стороною на синхронне оформлення", – каже керівник Волинської митниці.



Зі слів Миколи Татарчука, на наявність черг вплинули декілька факторів, зокрема: спроможність західного кордону та ветеринарний та фітосанітарний контроль з боку польської сторони.



"Ми розуміли, що збільшення вантажопотоку потягне за собою наявність черг. Спроможність західного кордону складає 1,5-1,7 мільйона тонн на місяць, а потреба є понад 5 мільйонів тонн щомісяця. Ми розуміємо, яке шалене навантаження йде", – каже керівник Волинської митниці.



З його слів, збільшилася і частка вантажів, що підпадають під ветеринарний і фітосанітарний контроль, а саме: зернові й продукти харчування.



"Оскільки в пункті пропуску "Дорогуськ" розміщений інспекційний ветеринарний пункт, контроль, який здійснюється на ньому, розповсюджується на весь ЄС. Тому вони прискіпливо ставляться до цих видів контролю. За добу вони можуть перевірити орієнтовно 75 транспортних засобів, а потреба складає до 300", – додав Микола Татарчук.



Зараз через пункт пропуску "Ягодин" оформлюють до 1 200 автомобілів. Поза чергою – порожні цистерни з-під пального та вантажівки з гуманітарною допомогою, – говорить керівник Волинської митниці.



"Традиційно, Ягодин пропускав до 45 % всіх вантажопотоків автомобілями по всьому західному кордону. Цистерни порожні оформляються і дуже швидко проїжджають польську сторону. Своєю чергою, гуманітарна допомога їде так званим зеленим коридором до України, в черзі гуманітарна допомога не стоїть", – додав митник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску "Ягодин" у чергах постійно фіксують не менш як 1 400 вантажівок та автобусів. Аби вирішити ситуацію з пропуском авто, Волинська митниця намагається домовитися з польською стороною про синхронну взаємодію.Про це розповів в інтерв'ю "Суспільному Луцьк" керівник Волинської митниціЯкщо за зміну волинські митники оформляють на в'їзд та виїзд орієнтовно 700 автівок, то польські митники, зазначив Микола Татарчук, лише 250 авто. Говорить: черга на кордоні не зменшується і на той період, коли запроваджена комендантська година."Різниця в оформленні подекуди складає 200 транспортних засобів за добу. Відповідно, вони в’їжджають на територію України, розмитнюються, вивантажуються, завантажуються і знову стають до нас в чергу. Ми намагаємося вийти з польською стороною на синхронне оформлення", – каже керівник Волинської митниці.Зі слів Миколи Татарчука, на наявність черг вплинули декілька факторів, зокрема: спроможність західного кордону та ветеринарний та фітосанітарний контроль з боку польської сторони."Ми розуміли, що збільшення вантажопотоку потягне за собою наявність черг. Спроможність західного кордону складає 1,5-1,7 мільйона тонн на місяць, а потреба є понад 5 мільйонів тонн щомісяця. Ми розуміємо, яке шалене навантаження йде", – каже керівник Волинської митниці.З його слів, збільшилася і частка вантажів, що підпадають під ветеринарний і фітосанітарний контроль, а саме: зернові й продукти харчування."Оскільки в пункті пропуску "Дорогуськ" розміщений інспекційний ветеринарний пункт, контроль, який здійснюється на ньому, розповсюджується на весь ЄС. Тому вони прискіпливо ставляться до цих видів контролю. За добу вони можуть перевірити орієнтовно 75 транспортних засобів, а потреба складає до 300", – додав Микола Татарчук.Зараз через пункт пропуску "Ягодин" оформлюють до 1 200 автомобілів. Поза чергою – порожні цистерни з-під пального та вантажівки з гуманітарною допомогою, – говорить керівник Волинської митниці."Традиційно, Ягодин пропускав до 45 % всіх вантажопотоків автомобілями по всьому західному кордону. Цистерни порожні оформляються і дуже швидко проїжджають польську сторону. Своєю чергою, гуманітарна допомога їде так званим зеленим коридором до України, в черзі гуманітарна допомога не стоїть", – додав митник.

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