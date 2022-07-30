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На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації

На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації
Поранені під час війни військовослужбовці потребують особливої уваги держави та суспільства. І фінасової, і психологічної. Держава гарантує нашим пораненим воїнам безкоштовне лікування за сучасними стандартами та реабілітацію у вітчизняних спеціалізованих центрах або, за потреби, закордоном. А на які кошти можуть розраховувати військові під час лікування після поранення та реабілітації?

У відповідь на запит Інформаційного агентства АрміяInform у Департаменті соціального забезпечення МО України нам повідомили, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час їхнього лікування здійснюється відповідно до розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260.

Виплата грошового забезпечення за останніми займаними посадами здійснюється за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (відпустці за станом здоров’я), але не більше ніж чотири місяці з дня вибуття з військової частини (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, більш тривалих строків перебування на лікуванні).

За інформацією Департаменту, грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії) та рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах.

Насамкінець про рішення Кабінету Міністрів України та Міністра оборони України, якими визначено, що в період дії воєнного стану, військовослужбовцям, які дістали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини, здійснюється виплата додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн за весь час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема, закордонних), за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого та перебування у відпустці у зв’язку з хворобою після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (Постанова КМУ № 168, рішення Міністра оборони України від 25.03.2022 № 248/1298 та від 23.06.2022 №912/з/29 від 23.06.2022).

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Теги: Росія, Україна, війна
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