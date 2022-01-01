На Волині четверо людей захворіли на ботулізм

У Волинській області цьогоріч четверо людей захворіли на ботулізм.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Три з цих випадків пов’язані з вживанням домашніх консервів, а ще щодо одного триває розслідування.Наразі двох потерпілих після лікування виписали додому, ще двоє перебувають у лікарні.Загалом за шість місяців 2022 року від ботулізму в Україні постраждала 51 людина. Майже 50% від усіх випадків зафіксовано в червні — 21 отруєння ботулотоксином.Серед джерел ботулізму за це півріччя були: риба річкова вʼялена та солена, домашні м’ясні консерви, консерва рибна чи з морепродуктів, овочева консерва, риба морська вʼялена та солена, інші продукти мʼясного й рибного походження, грибна консерва.У центрі контролю та профілактики хвороб закликають громадян ретельно перевіряти їжу, яку планують їсти самі та в компанії.Варто уникати купівлі вʼяленої риби на стихійних ринках, не можна споживати продукти, що мають давній термін чи неналежно зберігалися, наприклад, домашні консерви.«Якщо ви таки зʼїли щось із цього списку, то не ігноруйте симптоми отруєння і прислухайтесь до організму. Можливо, це ботулізм», – зазначають у повідомленні.Симптоми ботулізму:- порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;- сильно виражена сухість у роті;- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або зникає);- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;- запаморочення;- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);- ураження м’язів шиї та кінцівок.