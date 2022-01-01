Зник майже сім місяців тому: на Волині тривають пошуки 71-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Встановлено, що чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.



Раніше зникав вже неодноразово. Знаходили його у м.Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Мобільний телефон відсутній.



Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, волосся сиве.



Особливі прикмети: на грудях, біля ребер, має пухлину розміром з волоський горіх. У чоловіка проблеми із пам’яттю (може забути, де проживає).



Був одягнений: в шапку-вушанку чорного кольору, куртку коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243, (03344) 3-30-59, або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукують громадянина Ткачука Володимира Лук’яновича , 6 травня 1951 року народження, жителя села Грушів Володимир-Волинського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.Раніше зникав вже неодноразово. Знаходили його у м.Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Мобільний телефон відсутній.зріст 170 см, тілобудова середня, волосся сиве.на грудях, біля ребер, має пухлину розміром з волоський горіх. У чоловіка проблеми із пам’яттю (може забути, де проживає).в шапку-вушанку чорного кольору, куртку коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243, (03344) 3-30-59, або 102", - наголошують у поліції.

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