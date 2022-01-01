Зник майже сім місяців тому: на Волині тривають пошуки 71-річного чоловіка

Зник майже сім місяців тому: на Волині тривають пошуки 71-річного чоловіка
На Волині розшукують громадянина Ткачука Володимира Лук’яновича, 6 травня 1951 року народження, жителя села Грушів Володимир-Волинського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлено, що чоловік вранці 5 січня пішов з дому та до цього часу не повернувся і місцезнаходження його невідоме.

Раніше зникав вже неодноразово. Знаходили його у м.Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Мобільний телефон відсутній.

Прикмети: зріст 170 см, тілобудова середня, волосся сиве.

Особливі прикмети: на грудях, біля ребер, має пухлину розміром з волоський горіх. У чоловіка проблеми із пам’яттю (може забути, де проживає).

Був одягнений: в шапку-вушанку чорного кольору, куртку коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243, (03344) 3-30-59, або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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