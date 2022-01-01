У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО

У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО
Територіальний центр соціального обслуговування міста Луцька розпочав видачу продуктів харчування малозахищеним категоріям населення.

Про це інформує Луцька міська рада.

Першими допомогу в терцентрі отримали сім’ї, які мають недієздатних осіб. Таких в Луцькій громаді – 274. За продовольчою програмою від ООН вони отримують 25 кілограм борошна/

Аби не утворювалось скупчення людей, спеціалісти терцентру телефонують громадянам та запрошують на конкретну годину. А тим, хто не може самостійно прийти, продукти доставляють автомобілем.

У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО
У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО
У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО

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Теги: продукти, допомога, Луцьк
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