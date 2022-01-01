У Луцьку видають продовольчу допомогу від ООН. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Територіальний центр соціального обслуговування міста Луцька розпочав видачу продуктів харчування малозахищеним категоріям населення.
Про це інформує Луцька міська рада.
Першими допомогу в терцентрі отримали сім’ї, які мають недієздатних осіб. Таких в Луцькій громаді – 274. За продовольчою програмою від ООН вони отримують 25 кілограм борошна/
Аби не утворювалось скупчення людей, спеціалісти терцентру телефонують громадянам та запрошують на конкретну годину. А тим, хто не може самостійно прийти, продукти доставляють автомобілем.
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Про це інформує Луцька міська рада.
Першими допомогу в терцентрі отримали сім’ї, які мають недієздатних осіб. Таких в Луцькій громаді – 274. За продовольчою програмою від ООН вони отримують 25 кілограм борошна/
Аби не утворювалось скупчення людей, спеціалісти терцентру телефонують громадянам та запрошують на конкретну годину. А тим, хто не може самостійно прийти, продукти доставляють автомобілем.
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