«Волиньгаз»: з 1 по 5 серпня необхідно передати показання лічильника
Сьогодні, 12:21
АТ «Волиньгаз» звертає увагу споживачів, що номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні. Показання лічильника газу потрібно надіслати з 1 по 5 серпня.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Незалежно від того, хто є вашим постачальником газу, показання лічильника необхідно передавати АТ «Волиньгаз». Газорозподільна компанія проводить і продовжує проводити облік газу.
Передати показання лічильників можна такими способами:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login
2. Мобільний додаток 104.ua :
- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client
- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua
4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.
6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
Оплату послуги розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу.
Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників, діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.
Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Незалежно від того, хто є вашим постачальником газу, показання лічильника необхідно передавати АТ «Волиньгаз». Газорозподільна компанія проводить і продовжує проводити облік газу.
Передати показання лічильників можна такими способами:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login
2. Мобільний додаток 104.ua :
- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client
- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182
3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua
4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.
6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.
7. SMS на короткий номер 7104.
Оплату послуги розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу.
Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників, діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.
Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Коментарі 1
А толку?Платіжок нема,в особистому кабінеті пусто.Як оплачувати?
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