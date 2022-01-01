«Волиньгаз»: з 1 по 5 серпня необхідно передати показання лічильника





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Незалежно від того, хто є вашим постачальником газу, показання лічильника необхідно передавати АТ «Волиньгаз». Газорозподільна компанія проводить і продовжує проводити облік газу.



Передати показання лічильників можна такими способами:



1. Особистий кабінет на сайті 104.ua -



2. Мобільний додаток 104.ua :



- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client

- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182



3. Чат-бот «7104ua» у Viber



4. Чат-бот «7104ua» у Telegram



5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.



6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.



7. SMS на короткий номер 7104.



Оплату послуги розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу.



Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників, діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.



Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» звертає увагу споживачів, що номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні. Показання лічильника газу потрібно надіслати з 1 по 5 серпня.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Незалежно від того, хто є вашим постачальником газу, показання лічильника необхідно передавати АТ «Волиньгаз». Газорозподільна компанія проводить і продовжує проводити облік газу.Передати показання лічильників можна такими способами:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login 2. Мобільний додаток 104.ua :- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id14495961823. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot 5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.7. SMS на короткий номер 7104.Оплату послуги розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу.Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників, діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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