Волинським бійцям привезли неякісні бронежилети і каски на 33 мільйони: директора підприємства-постачальника розшукують

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області повідомили директору одного зі столичних господарчих товариств про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Замовником військової амуніції була Волинська обласна військова адміністрація, а кошти – бюджетні. За даними слідства, підприємець умисно поставив та передав бронежилети та каски неналежної якості. Вони не відповідають державним нормам і стандартам щодо речового забезпечення військовослужбовців. Загальна вартість закупівлі – понад 33 мільйони гривень.«За умови участі бійців у такому захисному спорядженні в бойових діях воно не забезпечило б їхнього захисту та створило б загрозу життю і здоров’ю», – йдеться у повідомленні прокуратури.Суб'єкт господарювання ж таким чином, вважає слідство, привласнив гроші та обернув їх на свою користь. Суд заочно обрав директору підприємства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Директора підприємства оголосили у міжнародний розшук, оскільки він виїхав за кордон та ухиляється від явки до органу досудового розслідування, прокурора та суду.Задля відшкодування завданої злочином шкоди, за наполегливої позиції прокурорів апеляційний суд Волинської області наклав арешт на майно підозрюваного та майно підвідомчого йому товариства на суму понад 25 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.