На Миколаївщині внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Сергій Корень

Сергій Корень.



Про це Ігор Чайка.



Корень Сергій Сергійович загинув 28 липня на Миколаївщині внаслідок ворожого танкового обстрілу.



Був призваний до лав ЗСУ 26 лютого 2022.



За місяць до загибелі, 28 червня, йому минуло 43 роки (1979 р.н), які зустрів на війні…



"Вічна пам’ять! Глибокі співчуття і низький уклін великій родині Сергія Кореня та близьким. Коли відбудеться прощання з Героєм, повідомлю згодом", - зазначив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув ковельчанинПро це повідомив Ковельський міський головаКорень Сергій Сергійович загинув 28 липня на Миколаївщині внаслідок ворожого танкового обстрілу.Був призваний до лав ЗСУ 26 лютого 2022.За місяць до загибелі, 28 червня, йому минуло 43 роки (1979 р.н), які зустрів на війні…"Вічна пам’ять! Глибокі співчуття і низький уклін великій родині Сергія Кореня та близьким. Коли відбудеться прощання з Героєм, повідомлю згодом", - зазначив Ігор Чайка.

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