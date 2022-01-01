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На Миколаївщині внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Сергій Корень

На Миколаївщині внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Сергій Корень
У війні з російськими окупантами загинув ковельчанин Сергій Корень.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Корень Сергій Сергійович загинув 28 липня на Миколаївщині внаслідок ворожого танкового обстрілу.

Був призваний до лав ЗСУ 26 лютого 2022.

За місяць до загибелі, 28 червня, йому минуло 43 роки (1979 р.н), які зустрів на війні…

"Вічна пам’ять! Глибокі співчуття і низький уклін великій родині Сергія Кореня та близьким. Коли відбудеться прощання з Героєм, повідомлю згодом", - зазначив Ігор Чайка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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