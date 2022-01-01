ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку





Про це



Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону «АЙДАР» було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.



Нині село більше схоже на примару: «мертва» військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення.



Не допускають гуманітарної катастрофи воїни княжої бригади. Військові роздали продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мали самі - згадує місцева мешканка.



"Дякуємо всім організаціям та небайдужим українцям, які не залишились осторонь спільної біди", - наголошують у бригаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл на Донеччині.Про це повідомляє пресслужба 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону «АЙДАР» було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.Нині село більше схоже на примару: «мертва» військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення.Не допускають гуманітарної катастрофи воїни княжої бригади. Військові роздали продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мали самі - згадує місцева мешканка."Дякуємо всім організаціям та небайдужим українцям, які не залишились осторонь спільної біди", - наголошують у бригаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію