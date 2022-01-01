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ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку

ЗСУ звільнили одне з сіл на Донецькому напрямку
Збройні сили України звільнили від російських окупантів одне з сіл на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону «АЙДАР» було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

Нині село більше схоже на примару: «мертва» військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення.

Не допускають гуманітарної катастрофи воїни княжої бригади. Військові роздали продукти, медикаменти та речі першої необхідності, які мали самі - згадує місцева мешканка.

"Дякуємо всім організаціям та небайдужим українцям, які не залишились осторонь спільної біди", - наголошують у бригаді.

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Теги: Росія, Україна, війна
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