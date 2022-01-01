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Перехоплення СБУ підтверджує, що вибух в колонії в Оленівці вчинила Росія. АУДІО

Перехоплення СБУ підтверджує, що вибух в колонії в Оленівці вчинила Росія. АУДІО
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Як йдеться у розмові, бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У СБУ переконують, що таких аудіоперехоплень є декілька – усі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі весь масив інформації досліджують слідчі СБУ.

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики «ДНР».

Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху був всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і «вберегли» сусідні приміщення.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху.

Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.



Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримували українських полонених.

Згодом Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок цього приблизно 40 людей загинули та 130 поранені.

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Теги: СБУ, перехоплення, Оленівка
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