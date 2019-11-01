Побив чоловіка колишньої дружини і вимагав грошей: у парку Ковеля затримали розбійника

Побив чоловіка колишньої дружини і вимагав грошей: у парку Ковеля затримали розбійника
Днями у місті Ковель патрульні отримали орієнтування щодо чоловіку, який підозрюється у вчиненні розбою. Згодом його затримали в парку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що коли при обстеженні парку імені Лесі Українки поліцейські виявили громадянина, який підпадав під орієнтування, і стали наближатися, то підозрюваний почав втікати.

Під час з'ясування усіх обставин, поліцейські з'ясували, що підозрюваний наніс тілесні ушкодження чоловіку колишньої дружини та вимагав кошти.

Патрульні затримали втікача та викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Ковель, розбійник
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