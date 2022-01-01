Офіс генпрокурора повідомив кількість загиблих і поранених через обстріл колонії в Оленівці
Сьогодні, 16:52
Близько 40 осіб загинуло та 130 поранені внаслідок обстрілу колонії в Оленівці Донецької області. Почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
У колонії протиправно утримують цивільних та військовополонених Збройних сил України.
Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримували українських полонених.
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
У колонії протиправно утримують цивільних та військовополонених Збройних сил України.
Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримували українських полонених.
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