Офіс генпрокурора повідомив кількість загиблих і поранених через обстріл колонії в Оленівці





Про це



"За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення", – йдеться у повідомленні.



У колонії протиправно утримують цивільних та військовополонених Збройних сил України.



Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 40 осіб загинуло та 130 поранені внаслідок обстрілу колонії в Оленівці Донецької області. Почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора."За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення", – йдеться у повідомленні.У колонії протиправно утримують цивільних та військовополонених Збройних сил України.Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області , де утримували українських полонених.

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