Білорусь вкотре продовжила військові навчання





Про це повідомляє телеграм-канал



Інформують, що про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідними будуть 30 і 31 липня.



Загалом продовжений графік навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:



- Борисівський (227-й) до 06.08;

- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;

- Гозький (під Гродно) до 05.08;

- Брестський до 06.08;

- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;

- Мар'їна Гірка до 06.08;

- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;

- Неман (під Березівкою) до 05.08;

- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;

- Чепелеве (під Слонімом) до 05.08;

- Доманове (під Івацевичами) до 05.08;

- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;

- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.



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Зауважимо, що Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, вже неодноразово продовжувала військові навчання з 29 квітня. Продовжений період вже становить 14 тижнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 6 серпня.Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн» , який відстежує військову активність на території Білорусі.Інформують, що про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідними будуть 30 і 31 липня.Загалом продовжений графік навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:- Борисівський (227-й) до 06.08;- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;- Гозький (під Гродно) до 05.08;- Брестський до 06.08;- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;- Мар'їна Гірка до 06.08;- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;- Неман (під Березівкою) до 05.08;- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;- Чепелеве (під Слонімом) до 05.08;- Доманове (під Івацевичами) до 05.08;- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.Зауважимо, що Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, вже неодноразово продовжувала військові навчання з 29 квітня. Продовжений період вже становить 14 тижнів.

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