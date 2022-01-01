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Білорусь вкотре продовжила військові навчання

Білорусь вкотре продовжила військові навчання
Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 6 серпня.

Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.

Інформують, що про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідними будуть 30 і 31 липня.

Загалом продовжений графік навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:

- Борисівський (227-й) до 06.08;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
- Гозький (під Гродно) до 05.08;
- Брестський до 06.08;
- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
- Мар'їна Гірка до 06.08;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
- Неман (під Березівкою) до 05.08;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
- Чепелеве (під Слонімом) до 05.08;
- Доманове (під Івацевичами) до 05.08;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.

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Зауважимо, що Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, вже неодноразово продовжувала військові навчання з 29 квітня. Продовжений період вже становить 14 тижнів.


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Теги: Білорусь, полігони, навчання, війна
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