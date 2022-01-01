Білорусь вкотре продовжила військові навчання
Сьогодні, 16:31
Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 6 серпня.
Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.
Інформують, що про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідними будуть 30 і 31 липня.
Загалом продовжений графік навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:
- Борисівський (227-й) до 06.08;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
- Гозький (під Гродно) до 05.08;
- Брестський до 06.08;
- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
- Мар'їна Гірка до 06.08;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
- Неман (під Березівкою) до 05.08;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
- Чепелеве (під Слонімом) до 05.08;
- Доманове (під Івацевичами) до 05.08;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.
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Зауважимо, що Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, вже неодноразово продовжувала військові навчання з 29 квітня. Продовжений період вже становить 14 тижнів.
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Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.
Інформують, що про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідними будуть 30 і 31 липня.
Загалом продовжений графік навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд:
- Борисівський (227-й) до 06.08;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
- Гозький (під Гродно) до 05.08;
- Брестський до 06.08;
- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
- Мар'їна Гірка до 06.08;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
- Неман (під Березівкою) до 05.08;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
- Чепелеве (під Слонімом) до 05.08;
- Доманове (під Івацевичами) до 05.08;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пушилін приїхав в Білорусь і заявив, що треба «звільняти Луцьк» та деякі інші міста
Зауважимо, що Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, вже неодноразово продовжувала військові навчання з 29 квітня. Продовжений період вже становить 14 тижнів.
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