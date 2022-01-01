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Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями

Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями
Сьогодні, 29 липня, у Луцьку попрощалися із військовослужбовцями Віталієм Форманюком, Володимиром Дащуком та Владиславом Крутовим, котрі полягли у війні з путінським режимом. Відспівали воїнів у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Віталій Форманюк 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 25 липня в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області під час виконання бойового завдання.

Володимир Дащук був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року. Загинув 25 липня в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.

Мешканець міста Миколаєва Владислав Крутов був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня 2022 року. Сім’я Героя переїхала до Луцька в статусі ВПО. Капітан Крутов помер 25 липня від важких поранень, отриманих у результаті ракетного обстрілу в районі населеного пункту Апостолове Дніпропетровської області.
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями

"Сьогодні ми скорбимо біля трун із нашими військовими. Але пам’ятаймо: вони здійснили воістину християнський вчинок, коли виявили готовність захищати не тільки себе, свою родину, а й свою Батьківщину. Нехай милосердний Господь прийме цих праведників у свої оселі і дарує їм Царство Небесне за їхню велику жертовність", - зазначив у скорботному слові митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Прощання з Героями було велелюдним. До молитви за упокій душі спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники влади області.
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями

По завершенню панахиди домовини із тілами воїнів під звуки церковного дзвону і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Насамкінець траурна процесія зупинилася перед фотостендом “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” і виконала Державний Гімн.
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять та слава Героям!
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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