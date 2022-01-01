Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами
Сьогодні, 15:41
Волинянин отримав покарання за смертельну ДТП - п’ять років за ґратами.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 54-річному жителю селища Заболоття Ковельського району, який здійснив смертельне ДТП у стані алкогольного сп`яніння, покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що удень 26 квітня 2022 року нетверезий чоловік, рухаючись автодорогою поблизу села Тур Ковельського району автомобілем Citroen Jumpy, не впорався з керуванням, перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з деревом.
В результаті ДТП 55-річна пасажирка автомобіля отримала травми, від яких загинула.
Наступних п`ять років винуватець ДТП перебуватиме за ґратами. Окрім того, суд на сім років позбавив його права керувати транспортними засобами та стягнув з нього на користь потерпілого, чоловіка загиблої, 250 тисяч гривень моральної шкоди.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 54-річному жителю селища Заболоття Ковельського району, який здійснив смертельне ДТП у стані алкогольного сп`яніння, покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що удень 26 квітня 2022 року нетверезий чоловік, рухаючись автодорогою поблизу села Тур Ковельського району автомобілем Citroen Jumpy, не впорався з керуванням, перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з деревом.
В результаті ДТП 55-річна пасажирка автомобіля отримала травми, від яких загинула.
Наступних п`ять років винуватець ДТП перебуватиме за ґратами. Окрім того, суд на сім років позбавив його права керувати транспортними засобами та стягнув з нього на користь потерпілого, чоловіка загиблої, 250 тисяч гривень моральної шкоди.
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