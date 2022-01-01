Обстріл колонії з українськими полоненими: в «Азові» встановлюють імена загиблих у Оленівці





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"З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку «Азов». Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.



В патронатній службі попередили, що будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти «Азову» і українського суспільства.



"Тому закликаємо дочекатися перевірених даних. Патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію. Ніхто не буде обділений увагою і допомогою", - додали у службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Азові" встановлюють імена загиблих українських полонених, які перебували в бараку колонії в Оленівці на Донеччині, обстріляному росіянами Про це повідомляє Патронатна служба "Азову"."З глибоким сумом змушені підтвердити інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені полку «Азов». Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.В патронатній службі попередили, що будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти «Азову» і українського суспільства."Тому закликаємо дочекатися перевірених даних. Патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію. Ніхто не буде обділений увагою і допомогою", - додали у службі.

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