Удар по Оленівці: Росія перевела частину українських захисників у барак, який навмисне обстріляла, – Подоляк

Удар по Оленівці: Росія перевела частину українських захисників у барак, який навмисне обстріляла, – Подоляк
За кілька днів до удару росіян по захопленій Оленівці, що на Донеччині, окупанти перевели частину українських захисників у барак, який навмисне обстріляли.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий російськими військами, аби звинуватити Україну. Нам відомо, що Росія перевела частину українських захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку", – заявив Подоляк.

Він наголосив, що мета цього злочину — інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед — це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, що потребує жорсткого розслідування. Київ вимагає реакції ООН та міжнародних організацій.

Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались українські полонені.

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Теги: Росія, Оленівка, захисники
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