У селі на Волині розбирають завали після падіння уламків ракети. ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Черен.



Відшкодування збитків силами громади та благодійників займе трохи більше місяця. З її слів, у підсумку власники пошкоджених та зруйнованих осель вирішили відновлювати будинок за ресурси місцевих громад.



Які сподівання в місцевих жителів



В одному з будинків руйнації зазнала кухня. За вікном повністю знищені гараж та хлів. Донька власниці будинку спілкуватися не погодилася. Її чоловік Роман допомагає наводити лад та показав, який вигляд



"От така біда наробилася: кухня, ванна зруйновані й далі пішло по стелі, дах підняло, все проламано. Вчора був дощ, усе біжить. Хочеться ще врятувати ту коробку. За свій кошти ми не потягнемо", – говорить житель села Дубове.



Зі слів чоловіка, за перший день вдалося прибрати територію, однак щовечора приходять люди і допомагають.



Навпроти будинку, який зазнав найбільших руйнувань, мешкає волинянка Лариса Чосік. Зі слів жінки, дошки з даху досі висять на дереві.



"Після вибухів я вийшла на двір. Все було в смітті, шифері, дошках і на деревах ще є, але головне, що живі. У мене теж хата постраждала, стеля посипалася. Ми стояли в шоці, я не могла мислити. До мене прийшли за відрами, а я стою й думаю що хочуть і навіщо, кажуть – ось горить", – зазначила місцева жителька.



Як розповів житель села Дубове Гриць, допомагали розбирати завали сусідів усім селом: "Світла не було, то люди з колодязя носили воду, поки приїхала ця. Сусід кум мій був, шкода".



Як ремонтуватимуть зруйновані будинки



Руйнування осель у Дубовому в складі експертної комісії проєктант Віктор Дубина. Фахівець зазначив: окремі конструкції потребують підсилення. "Це облаштування армопоясу, повна заміна конструктивних елементів даху і відбудова веранди", – зазначив Віктор Дубина.



Зі слів голови Дубівської територіальної громади Романа Троцюка, до відновлювальних робіт долучиться громада.



"Думаю, що депутати попрацюють на своїх округах, люди відгукнуться, щоб зібрати кошти. Говорили з будівельниками, які готові допомогти теж безплатно попрацювати, щоб якнайшвидше зробити ремонт", – каже сільський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі села Дубове на Волині продовжують розбирати завали з будинків та господарських споруд, котрі зазнали руйнувань внаслідок падіння уламків зенітної ракети та ворожого безпілотника. Всі пошкоджені об'єкти обстежили, суми збитків визначає спеціальна комісія Про це розповіла Суспільному начальниця Ковельської районної військово-цивільної адміністраціїВідшкодування збитків силами громади та благодійників займе трохи більше місяця. З її слів, у підсумку власники пошкоджених та зруйнованих осель вирішили відновлювати будинок за ресурси місцевих громад.В одному з будинків руйнації зазнала кухня. За вікном повністю знищені гараж та хлів. Донька власниці будинку спілкуватися не погодилася. Її чоловікдопомагає наводити лад та показав, який вигляд після падіння уламків ракети має будинок його тещі."От така біда наробилася: кухня, ванна зруйновані й далі пішло по стелі, дах підняло, все проламано. Вчора був дощ, усе біжить. Хочеться ще врятувати ту коробку. За свій кошти ми не потягнемо", – говорить житель села Дубове.Зі слів чоловіка, за перший день вдалося прибрати територію, однак щовечора приходять люди і допомагають.Навпроти будинку, який зазнав найбільших руйнувань, мешкає волинянка. Зі слів жінки, дошки з даху досі висять на дереві."Після вибухів я вийшла на двір. Все було в смітті, шифері, дошках і на деревах ще є, але головне, що живі. У мене теж хата постраждала, стеля посипалася. Ми стояли в шоці, я не могла мислити. До мене прийшли за відрами, а я стою й думаю що хочуть і навіщо, кажуть – ось горить", – зазначила місцева жителька.Як розповів житель села Дубове, допомагали розбирати завали сусідів усім селом: "Світла не було, то люди з колодязя носили воду, поки приїхала ця. Сусід кум мій був, шкода".Руйнування осель у Дубовому в складі експертної комісії проєктант Віктор Дубина. Фахівець зазначив: окремі конструкції потребують підсилення. "Це облаштування армопоясу, повна заміна конструктивних елементів даху і відбудова веранди", – зазначив Віктор Дубина.Зі слів голови Дубівської територіальної громади, до відновлювальних робіт долучиться громада."Думаю, що депутати попрацюють на своїх округах, люди відгукнуться, щоб зібрати кошти. Говорили з будівельниками, які готові допомогти теж безплатно попрацювати, щоб якнайшвидше зробити ремонт", – каже сільський голова.

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