На Волині комісія оглянула будинки, які вщент розтрощило уламками у Дубовому. ВІДЕО

На Волині комісія оглянула будинки, які вщент розтрощило уламками у Дубовому. ВІДЕО
В Дубівській громаді на Волині утворили комісію для ліквідації наслідків падіння уламків зенітної ракети, що збивала ворожу ціль та ворожого БПЛА. Члени комісії оглянули пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова керівниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен.

Усі будинки придатні для проживання, але потребують ремонту.

"В основному були зруйновані господарські будівлі. В одній з пошкоджених хат потрібно терміново міняти покрівлю і вікна, які вибило разом із рамами", – каже голова РВА і додає: зранку, 26 липня фахівці зробили усі необхідні заміри в будинках.

Точну кількість пошкоджених уламками будівель Ольга Черен не називає, як і збитки, які іще рахують. З її слів, усю необхідну допомогу для ліквідації наслідків люди отримають. Також власники будинку можуть зареєструватися в застосунку "Дія" для компенсації завданих збитків.

Ольга Черен також розповіла, що дружина 70-річного чоловіка, який загинув внаслідок падіння уламків зенітної ракети, і чий будинок зазнав найбільших руйнувань, цю ніч (з 25 на 26 липня – ред.) провела в домі своєї доньки.

Нагадаємо, 25 липня на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Як стало відомо згодом, безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

Внаслідок влучання уламків БПЛА у приватний будинок загинула одна людина. Госпіталізували 5 осіб – двоє дорослих і троє дітей.

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Теги: Дубове, Волинь, БПЛА, ракета
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