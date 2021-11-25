Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
У ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», де площа мисливських угідь становить 36760,6 га, мисливському господарству приділяють значну увагу. Тут активно займаються заготівлею кормів на зиму для мешканців лісу.

Про це йдеться на сторінці лісгоспу.

Працівники ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» закінчують заготівлю гіллячкового корму та сіна для підгодівлі диких тварин.

Підгодовування диких тварин включає в себе
- Виготовлення та встановлення годівниць;
- Заготівля сіна, віників та інших кормів для диких тварин.
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

Підгодівля тварин гіллячковим кормом у вигляді віників, є одним з найбільш масових біотехнічних заходів.

Заготовляють віники із добре розвинутих повністю вкритих листям пагонів, коли вони мають найбільший вміст поживних речовин.
Висушені пагони з листям обережно складають, або підвішують на горищах або в спеціальних приміщеннях, які обов'язково провітрюються.
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

Заготівлю сіна для диких тварин проводять в звичайні для сінокосу терміни на лісових галявинах, сіножатях.

Згрібають висушене сіно обережно, щоб не втратити його суцвіть, молодого листя, які багаті поживними речовинами.

На сьогоді працівники ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» своїми силами заготовили 8430 деревних віників, 4,8 тонни сіна. Також лісівники засіяли кормові поля. На площі 31,25 га дозрівають зернові культури, кукурудза, топінамбур.
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

Працівники лісгоспу облаштували 25 нових підгодівельних комплексів, збудовано 3 мисливські спостережні вежі та 10 переносних мисливських веж. На площах лісгоспу є 8 площадок для підгодівлі фазанів та 55 солонців.
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

Така допомога дозволить тваринам успішно перезимувати та привести навесні здорове молоде покоління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВОУЛМГ, ліс, Ратно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Сьогодні, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:35
Схожі новини
На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО На Волині в лісі облаштували вольєр для собак. ФОТО
25 листопад, 2021, 02:16
На Волині лісівники облаштували 200 пірсів для заправки пожежних машин водою. ФОТО На Волині лісівники облаштували 200 пірсів для заправки пожежних машин водою. ФОТО
10 липень, 2021, 04:23
На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО На Волині на одній з пилорам знайшли нелегальну деревину. ФОТО
27 березень, 2021, 05:27
У вольєрах волинського лісництва вирощують кабанів, оленів і фазанів. ВІДЕО У вольєрах волинського лісництва вирощують кабанів, оленів і фазанів. ВІДЕО
28 січень, 2021, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Сьогодні, 01:15
 0
США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
 0
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8