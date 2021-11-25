Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО

У ДП «Ратнівське лісомисливське господарство», де площа мисливських угідь становить 36760,6 га, мисливському господарству приділяють значну увагу. Тут активно займаються заготівлею кормів на зиму для мешканців лісу.Про це йдеться на сторінці лісгоспу.Працівники ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» закінчують заготівлю гіллячкового корму та сіна для підгодівлі диких тварин.Підгодовування диких тварин включає в себе- Виготовлення та встановлення годівниць;- Заготівля сіна, віників та інших кормів для диких тварин.Підгодівля тварин гіллячковим кормом у вигляді віників, є одним з найбільш масових біотехнічних заходів.Заготовляють віники із добре розвинутих повністю вкритих листям пагонів, коли вони мають найбільший вміст поживних речовин.Висушені пагони з листям обережно складають, або підвішують на горищах або в спеціальних приміщеннях, які обов'язково провітрюються.Заготівлю сіна для диких тварин проводять в звичайні для сінокосу терміни на лісових галявинах, сіножатях.Згрібають висушене сіно обережно, щоб не втратити його суцвіть, молодого листя, які багаті поживними речовинами.На сьогоді працівники ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» своїми силами заготовили 8430 деревних віників, 4,8 тонни сіна. Також лісівники засіяли кормові поля. На площі 31,25 га дозрівають зернові культури, кукурудза, топінамбур.Працівники лісгоспу облаштували 25 нових підгодівельних комплексів, збудовано 3 мисливські спостережні вежі та 10 переносних мисливських веж. На площах лісгоспу є 8 площадок для підгодівлі фазанів та 55 солонців.Така допомога дозволить тваринам успішно перезимувати та привести навесні здорове молоде покоління.