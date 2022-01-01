США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
Сполучені Штати докладають зусиль, аби якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.
Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - передає Укрінформ.
Зазначається, що співрозмовники обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-4»), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.
Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що «Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну».
Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.
Як відомо, минулої п’ятниці адміністрація президента США оголосила про виділення нового пакета допомоги, який включає $175 мільйонів з фонду президентських повноважень та ще близько $95 мільйонів на закупівлю озброєння. За ці кошти в Україну передадуть чотири додаткові системи ракетного залпового вогню HIMARS, 580 безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost, а також 36 тисяч боєприпасів та іншу техніку й обладнання.
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Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - передає Укрінформ.
Зазначається, що співрозмовники обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-4»), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.
Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що «Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну».
Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.
Як відомо, минулої п’ятниці адміністрація президента США оголосила про виділення нового пакета допомоги, який включає $175 мільйонів з фонду президентських повноважень та ще близько $95 мільйонів на закупівлю озброєння. За ці кошти в Україну передадуть чотири додаткові системи ракетного залпового вогню HIMARS, 580 безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost, а також 36 тисяч боєприпасів та іншу техніку й обладнання.
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