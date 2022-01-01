США прискорять передачу зброї Україні





Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - передає



Зазначається, що співрозмовники обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-4»), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.



Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що «Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну».



Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.



Як відомо, минулої п’ятниці адміністрація президента США оголосила про виділення нового пакета допомоги, який включає $175 мільйонів з фонду президентських повноважень та ще близько $95 мільйонів на закупівлю озброєння. За ці кошти в Україну передадуть чотири додаткові системи ракетного залпового вогню HIMARS, 580 безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost, а також 36 тисяч боєприпасів та іншу техніку й обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати докладають зусиль, аби якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - передає Укрінформ Зазначається, що співрозмовники обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-4»), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що «Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну».Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.Як відомо, минулої п’ятниці адміністрація президента США оголосила про виділення нового пакета допомоги, який включає $175 мільйонів з фонду президентських повноважень та ще близько $95 мільйонів на закупівлю озброєння. За ці кошти в Україну передадуть чотири додаткові системи ракетного залпового вогню HIMARS, 580 безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost, а також 36 тисяч боєприпасів та іншу техніку й обладнання.

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