Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ

Вперше в історії української благодійності волонтери зібрали кошти на придбання безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2.Про це повідомляють на сторінці фонду «Повернись живим».Волонтерам вдалося придбати безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США.Безпілотний авіаційний комплекс — не просто безпілотники, а повноцінна автономна система, до якої входять: система повітряного зв’язку, мобільний комплекс наземного управління, наземний термінал передачі даних, система розпізнавання «свій-чужий», три ударних безпілотники, декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів, інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.В березні 2022 року Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, що дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.«Організація подібних угод, їх контрактування та логістика накладає певні обмеження щодо публічності, але значно пришвидшує отримання кінцевим споживачем допомоги, і я вдячна команді “Повернись живим”, що вони довірили мені довести даний проєкт від початку і до самого кінця», — розповідає наша волонтерка, юристка і Перша заступниця Виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.