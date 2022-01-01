ЗСУ відійшли від одного із селищ на Донбасі





Про це у вівторок, 26 липня, повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко в ефірі Вільного Радіо, - пише



"Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском", - сказав Черевко.



Він зазначив, що зараз на цьому напрямі досі точаться бої.



"Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодема, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари", - додав Черевко.



Зазначимо, що Новолуганське розташоване біля Вуглегірської ТЕС, яку росіяни захопили вранці 26 липня. Таким чином, противник узяв під контроль всю так звану "світлодарську дугу" - укріпрайон ЗСУ на південний схід від Бахмута. Сам Світлодарськ був захоплений ще у травні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ відійшли від селища Новолуганське, розташованого біля Вуглегірської ТЕС, яке росіяни захопили вранці 26 липня.Про це у вівторок, 26 липня, повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко в ефірі Вільного Радіо, - пише Кореспондент. "Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском", - сказав Черевко.Він зазначив, що зараз на цьому напрямі досі точаться бої."Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодема, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари", - додав Черевко.Зазначимо, що Новолуганське розташоване біля Вуглегірської ТЕС, яку росіяни захопили вранці 26 липня. Таким чином, противник узяв під контроль всю так звану "світлодарську дугу" - укріпрайон ЗСУ на південний схід від Бахмута. Сам Світлодарськ був захоплений ще у травні.

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