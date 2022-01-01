ЗСУ відійшли від одного із селищ на Донбасі

ЗСУ відійшли від одного із селищ на Донбасі
ЗСУ відійшли від селища Новолуганське, розташованого біля Вуглегірської ТЕС, яке росіяни захопили вранці 26 липня.

Про це у вівторок, 26 липня, повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко в ефірі Вільного Радіо, - пише Кореспондент.

"Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском", - сказав Черевко.

Він зазначив, що зараз на цьому напрямі досі точаться бої.

"Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодема, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари", - додав Черевко.

Зазначимо, що Новолуганське розташоване біля Вуглегірської ТЕС, яку росіяни захопили вранці 26 липня. Таким чином, противник узяв під контроль всю так звану "світлодарську дугу" - укріпрайон ЗСУ на південний схід від Бахмута. Сам Світлодарськ був захоплений ще у травні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Новолуганське
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відійшли від одного із селищ на Донбасі
Сьогодні, 03:43
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Сьогодні, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Сьогодні, 01:15
США прискорять передачу зброї Україні США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
Російські сім’ї зниклих в Україні окупантів вимагають у Путіна знайти рідних, але не припинити війну Російські сім’ї зниклих в Україні окупантів вимагають у Путіна знайти рідних, але не припинити війну
26 липень, 17:35
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
26 липень, 14:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відійшли від одного із селищ на Донбасі
Сьогодні, 03:43
 0
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Сьогодні, 01:15
 0
США прискорять передачу зброї Україні
Сьогодні, 00:13
 0
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8