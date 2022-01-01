Українські воїни ударами HIMARS знищили двох найкращих пілотів Росії

Українські воїни ударами HIMARS знищили двох найкращих пілотів Росії
Українським воїнам вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Обидва загинули внаслідок удару HIMARS по російських військах у районі Донецька.

Про це пише Obozrevatel, посилаючись на Daily Mail.

"Двох із найкращих пілотів Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки російське керівництво розповідає, що вони нічого не змінюють на фронті. 41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Вважається, що внаслідок того ж таки нападу загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач", – пише видання.

Першим про те, що Максим Потьомін загинув саме внаслідок удару HIMARS, заявив батько ліквідованого окупанта Олексій. Він дізнався, що саме американські системи стали причиною смерті його сина, лише кілька днів тому, як вважає росіянин, удару ЗСУ завдали за сприяння західної розвідки.

Потьомін був одружений, мав двох дітей — сина 15 років і дочку 8 років — і посмертно нагороджений Кремлем орденом мужності за "самовіддані подвиги і доблесть", виявлені у загарбницькій війні на території сусідньої мирної країни.

Другий ліквідований льотчик-винищувач, Стасюкевич, начальник штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії, був військовим льотчиком у третьому поколінні.

Літав у тій самій частині, що й Потьомін, що базувалася у Кримську Краснодарського краю.

Ще одна "жертва" американського озброєння – 42-річний підполковник Сергій Михайлов, який командував мотострілецьким батальйоном, також був убитий в Україні, однак в іншому місці, не там, де ліквідовано Потьоміна та Стасюкевича.

"Смерть цієї трійці – лише чергова загибель російської військової еліти, причиною якої став HIMARS – система високоточної реактивної артилерії, яка була подарована Україні США і прибула на поле бою близько місяця тому. Київ застосовував цю зброю для завдання ударів по російських командних пунктах і складах із боєприпасами в глибокому тилу, які раніше були недосяжні. Кажуть, Путін лютував через ефективність ракет, тому що його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити. Але система С-400 практично не захищала від них", – констатує видання.

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Теги: Україна, війна
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