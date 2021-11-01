Волинські спортсмени завоювали медалі на Кубку України

Волинські спортсмени завоювали медалі на Кубку України
Спортсмени з Волині вдало виступили на Кубку України з легкої атлетики серед дорослих.

Змагання відбувалися у Львові. Про це повідомляє директорка Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.

Троє спортсменів завоювали медалі різного гатунку. Іванна Потапчук на дистанції 1500 метрів була найкращою і виборола золото, скороход Тарас Корецький на дистанції 5000 метрів завоював срібло, а Дмитро Медведюк на тій самій дистанції завоював бронзу.

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика
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