Глава МЗС України розповів, що крім зброї потрібно для перемоги над Росією





Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України, - пише



Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість.



"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.



Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ще потрібно для перемоги над Росією.Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України, - пише ТСН , посилаючись на слова Кулеби у інтерв'ю France24.Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість."Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію