Глава МЗС України розповів, що крім зброї потрібно для перемоги над Росією
Сьогодні, 07:33
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ще потрібно для перемоги над Росією.
Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України, - пише ТСН, посилаючись на слова Кулеби у інтерв'ю France24.
Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість.
"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.
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Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України, - пише ТСН, посилаючись на слова Кулеби у інтерв'ю France24.
Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість.
"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.
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