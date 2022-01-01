Госпіталізували п'ятеро людей: відомі деталі інциденту щодо влучання уламків в будинок у Дубовому

Керівник Волинської обласної військової адміністраціїз місця події прокоментував ситуацію у селі Дубове Ковельського району, над яким збили два ворожі безпілотники.Про це він повідомив у своїх соцмережах.За словами Погуляйка, станом на 16:30 25 липня внаслідок влучання уламків БПЛА у приватний будинок загинула одна людина. Госпіталізували 5 осіб – двоє дорослих і троє дітей. Всім надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. У лікарні продовжують перебувати двоє дорослих.«Якнайшвидше все відновимо, аби людям було де жити», - сказав з місця події керівник Волинської ОВА.На місці події тривають слідчі дії.Нагадаємо, 25 липня, але, на жаль, це коштувало людського життя. Як стало відомо згодом,та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.