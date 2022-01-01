Госпіталізували п'ятеро людей: відомі деталі інциденту щодо влучання уламків в будинок у Дубовому
Сьогодні, 17:59
Керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко з місця події прокоментував ситуацію у селі Дубове Ковельського району, над яким збили два ворожі безпілотники.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За словами Погуляйка, станом на 16:30 25 липня внаслідок влучання уламків БПЛА у приватний будинок загинула одна людина. Госпіталізували 5 осіб – двоє дорослих і троє дітей. Всім надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. У лікарні продовжують перебувати двоє дорослих.
«Якнайшвидше все відновимо, аби людям було де жити», - сказав з місця події керівник Волинської ОВА.
На місці події тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 25 липня на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Як стало відомо згодом, безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
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Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За словами Погуляйка, станом на 16:30 25 липня внаслідок влучання уламків БПЛА у приватний будинок загинула одна людина. Госпіталізували 5 осіб – двоє дорослих і троє дітей. Всім надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. У лікарні продовжують перебувати двоє дорослих.
«Якнайшвидше все відновимо, аби людям було де жити», - сказав з місця події керівник Волинської ОВА.
На місці події тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 25 липня на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Як стало відомо згодом, безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
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