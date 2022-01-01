 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони

Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони
Словаччина готова продати укранській стороні винищувачі вартістю близько 35 мільйонів євро за один МіГ-29. За словами чиновника, країна не може надати літаки Україні безоплатно.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.

"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:12
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:59
Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями: вручення повісток – ще не призов, – Резніков
Сьогодні, 16:17
Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
Сьогодні, 15:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:12
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:59
Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони
Сьогодні, 18:28
Госпіталізували п'ятеро людей: відомі деталі інциденту щодо влучання уламків в будинок у Дубовому
Сьогодні, 17:59
39 мільйонів гривень збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:12
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:59
Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями: вручення повісток – ще не призов, – Резніков Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями: вручення повісток – ще не призов, – Резніков
Сьогодні, 16:17
Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
Сьогодні, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:12
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:59
 0
Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони
Сьогодні, 18:28
 0
Госпіталізували п'ятеро людей: відомі деталі інциденту щодо влучання уламків в будинок у Дубовому
Сьогодні, 17:59
 0
39 мільйонів гривень збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8