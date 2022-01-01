Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони





Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає



Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.



"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина готова продати укранській стороні винищувачі вартістю близько 35 мільйонів євро за один МіГ-29. За словами чиновника, країна не може надати літаки Україні безоплатно.Про це повідомив міністр оборони Словаччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США."Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.

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