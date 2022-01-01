Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони
Сьогодні, 18:28
Словаччина готова продати укранській стороні винищувачі вартістю близько 35 мільйонів євро за один МіГ-29. За словами чиновника, країна не може надати літаки Україні безоплатно.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.
"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Ці літаки будуть зняті з експлуатації з кінця серпня. Чеські та польські літаки візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня. Пізніше Словаччина отримає на заміну літаки зі США.
"Ми відкриті до дискусії про пожертвування цих МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято", - наголосив Надь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Словаччина готова продати Україні 11 винищувачів МіГ-29, – міністр оборони
Сьогодні, 18:28
Госпіталізували п'ятеро людей: відомі деталі інциденту щодо влучання уламків в будинок у Дубовому
Сьогодні, 17:59
39 мільйонів гривень збитків: ДБР оголосило підозри працівникам лісового господарства на Волині
Сьогодні, 17:48
Медіа