Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:17
Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.
Про це йдеться в указі президента від 25 липня, пише Українська правда.
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.
25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в указі президента від 25 липня, пише Українська правда.
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.
25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Сьогодні, 19:17
Медіа