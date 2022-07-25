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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Про це йдеться в указі президента від 25 липня, пише Українська правда.

"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.

25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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