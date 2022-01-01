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Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень

Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень
Під час благодійного забігу в обласному центру Волині "Біжу за Азовсталь", який відбувся 23 липня, зібрали 24 930 гривень.

Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне.

Гроші залишали у скриньці учасники забігу.

Вилучення грошей з благодійної скриньки відбулось у присутності організаторки заходу Катерини Калюжної.

Як зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Азовсталь
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