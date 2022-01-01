Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень
Сьогодні, 20:30
Під час благодійного забігу в обласному центру Волині "Біжу за Азовсталь", який відбувся 23 липня, зібрали 24 930 гривень.
Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне.
Гроші залишали у скриньці учасники забігу.
Вилучення грошей з благодійної скриньки відбулось у присутності організаторки заходу Катерини Калюжної.
Як зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.
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Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне.
Гроші залишали у скриньці учасники забігу.
Вилучення грошей з благодійної скриньки відбулось у присутності організаторки заходу Катерини Калюжної.
Як зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.
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