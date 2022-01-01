Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень





Про це



Гроші залишали у скриньці учасники забігу.



Вилучення грошей з благодійної скриньки відбулось у присутності організаторки заходу Катерини Калюжної.



Як зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час благодійного забігу в обласному центру Волині "Біжу за Азовсталь" , який відбувся 23 липня, зібрали 24 930 гривень.Про це повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради, пише Суспільне.Гроші залишали у скриньці учасники забігу.Вилучення грошей з благодійної скриньки відбулось у присутності організаторки заходуЯк зазначила організаторка акції, гроші передадуть Асоціації родин захисників "Азовсталі" для подальших необхідних дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію