Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰ тепла,

вдень - 26-31⁰ тепла.



У Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 29°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 26 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰ тепла,вдень - 26-31⁰ тепла.У Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 29°С.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію