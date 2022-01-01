Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 26 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰ тепла,
вдень - 26-31⁰ тепла.
У Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 29°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰ тепла,
вдень - 26-31⁰ тепла.
У Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 29°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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