Російські окупанти забрали життя волинянина Руслана Кузьмича

Кузьмич Руслан Васильович.



Про це повідомив заступник любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.



Відомо, що Руслан Кузьмич народився 1984 року і мешкав у селищі Любешів.



Чоловік захищав Батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області воїн, на жаль, загинув.



Про час та дату поховання старшого солдата Руслана Кузьмича повідомлять додатково.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув захисник із ВолиніПро це повідомив заступник любешівського селищного головиВідомо, що Руслан Кузьмич народився 1984 року і мешкав у селищі Любешів.Чоловік захищав Батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. 21 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області воїн, на жаль, загинув.Про час та дату поховання старшого солдата Руслана Кузьмича повідомлять додатково.

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