Українські десантники збили російський літак Су-25

Українські десантники збили російський літак Су-25
Українські десантники збили російський літак Су-25 ("Грач").

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в телеграмі.

"Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. Зауважимо також, що станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
136 гривень штрафу: волинянина покарали за порушення комендантської години
Сьогодні, 22:03
Українські десантники збили російський літак Су-25
Сьогодні, 21:39
Російські окупанти забрали життя волинянина Руслана Кузьмича
Сьогодні, 21:05
Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:34
Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
24 липень, 22:03
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
23 липень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
136 гривень штрафу: волинянина покарали за порушення комендантської години
Сьогодні, 22:03
 0
Українські десантники збили російський літак Су-25
Сьогодні, 21:39
 0
Російські окупанти забрали життя волинянина Руслана Кузьмича
Сьогодні, 21:05
 0
Під час благодійного забігу «Біжу за «Азовсталь» у Луцьку зібрали майже 25 тисяч гривень
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8