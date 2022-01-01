Українські десантники збили російський літак Су-25
Сьогодні, 21:39
Українські десантники збили російський літак Су-25 ("Грач").
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в телеграмі.
"Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 24 липня, українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. Зауважимо також, що станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів.
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Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в телеграмі.
"Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 24 липня, українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. Зауважимо також, що станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів.
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