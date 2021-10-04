Дзюдоїст із Волині – серед переможців на олімпійському фестивалі у Словаччині

Дзюдоїст із Волині – серед переможців на олімпійському фестивалі у Словаччині
Волинський дзюдоїст посів здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходить у Словаччині.

Про це інформують у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

24 липня 2022 року у словацькій Банській Бистриці стартував ХVI Європейський юнацький олімпійський фестиваль, на якому Україну представляли 46 молодих олімпійців.

Від Української юнацької збірної з дзюдо виступив волинянин Станіслав Корчемлюк, який посів третє місце.

Відомо, що тренують спортсмена Олександр Сікорський та Віталій Терешкевич.

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Теги: Спорт, дзюдо, олімпійський фестиваль, Станіслав Корчемлюк
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